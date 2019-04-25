برنت فوق 75 دولار لأول مرة في 6 أشهر

ارتفعت #أسعار_النفط اليوم الخميس، مدعومة بتشديد العقوبات على إيران الذي أعلن هذا الأسبوع لكن تناميا في المعروض الأميركي وقلقا من تباطؤ اقتصادي حدا من المكاسب.



وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.74 دولار للبرميل، مرتفعة 17 سنتا بما يعادل 0.2% عن أحدث إغلاق لها.



وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65.89 دولار للبرميل، دون تغير عن التسوية السابقة.



وصعدت عقود الخام إلى ذُروة 2019 في وقت سابق من الأسبوع الحالي بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة من العقوبات المفروضة على إيران، مطالبة الدول بوقف استيراد النفط من طهران من مايو/أيار أو مواجهة إجراءات عقابية من واشنطن.



وقال المحللون لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "عقب قرار الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها على إيران زدنا توقعنا لنهاية العام لخام برنت من 50 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل".



وقال مسؤول أميركي لوسائل الإعلام اليوم: إن العقوبات الأميركية حرمت حكومة إيران من إيرادات نفطية تتجاوز العشرة مليارات دولار منذ أعلن الرئيس دونالد ترمب الخطوة للمرة الأولى في مايو/أيار الماضي.



وقال برايان هوك الممثل الأميركي الخاص لإيران والمستشار الكبير لوزير الخارجية "قبل العقوبات كانت إيران تجني ما يصل إلى 50 مليار دولار سنويا من إيرادات النفط. نُقدر أن عقوباتنا حرمت النظام بالفعل من أكثر من عشرة مليارات دولار منذ مايو/أيار" 2018.