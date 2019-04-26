إدارة ترمب تعلق خططها للحفر البحري للنفط والغاز

قال وزير الداخلية الأميركي ديفيد برنهارت لصحيفة وول ستريت جورنال إن خطط إدارة الرئيس دونالد ترمب للتوسع في أنشطة الحفر البحرية جرى تعليقها بعد قرار محكمة في مارس بحظر الحفر في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي.



وأضاف الوزير أن الخطة الخمسية لأنشطة الحفر المتعلقة بالنفط والغاز في الجرف القاري الخارجي سيتم تجميدها لأجل غير مسمى، انتظارا لمرحلة الاستئناف في القضية.



وقال برنهارت للصحيفة "إلى أن تصدر المحكمة قرارها، ربما تظل خطتنا معطلة".



وكان قاض اتحادي في ألاسكا قضى في 30 مارس بعدم قانونية الأمر الذي أصدره ترمب في 2017 بإلغاء الحظر الذي فرضته إدارة سلفه باراك أوباما على أنشطة الحفر المتعلقة بالنفط والغاز في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي.



وبينما تستأنف إدارة ترمب قرار المحكمة، قال برنهارت إنها لن تصدر خططها المتعلقة بالحفر البحري، التي ذكر مسؤولون بوزارة الداخلية ومكتب إدارة المحيطات إنها ستصدر في المستقبل القريب.