برنت يتماسك عند 74 دولاراً بعد تشديد العقوبات على إيران

انخفضت #أسعار_النفط اليوم الجمعة بفعل توقعات بأن #أوبك ستعزز الإنتاج قريبا لتعويض انخفاض صادرات إيران بعد تشديد عقوبات أميركية على طهران.



لكن الأسعار على مسار تحقيق أطول مكاسب أسبوعية في سنوات مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت 74.18 دولار للبرميل منخفضة 17 سنتا أو 0.2% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.89 دولار للبرميل متراجعة 32 سنتا أو 0.5%.



ويأتي الانخفاض بعد أن ارتفع خام برنت فوق 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى هذا العام يوم الخميس بعد أن علقت ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا وارادات نفط روسية عبر خط أنابيب رئيسي، بسبب انخفاض الجودة. ويحرم هذا التحرك أجزاء من أوروبا من مسار إمدادات رئيسي.



ويتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب تسجيل ثامن مكاسبه الأسبوعية على التوالي، في أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية منذ النصف الأول من 2015. ويتجه برنت للارتفاع للأسبوع الخامس، في أطول فترة صعود منذ أبريل 2018.



وتقود تخفيضات إنتاج تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و #العقوبات_الأميركية على فنزويلا وإيران النفط. والعقود الآجلة للخام مرتفعة نحو 40% منذ بداية العام.



وقالت فيتش سولوشنز في مذكرة اليوم "بالنظر إلى المخاوف المحيطة بتقلص الإمدادات من ليبيا وفنزويلا وإيران، فإن الرؤية لبرنت في الأجل القصير متفائلة".



وقالت واشنطن يوم الاثنين إنها ستُنهي العمل باستثناءات من العقوبات على إيران، مطالبة الدول بوقف وارداتها النفطية من طهران اعتبارا من مايو وإلا فإنها ستواجه عقوبات.