الخرطوم: صادرات النفط تتدفق بشكل طبيعي من جنوب السودان

نقلت وكالة السودان للأنباء عن شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي قوله إن النفط يتدفق بشكل طبيعي من دولة #جنوب_السودان.

كما نقلت الوكالة عن عضو في المجلس قوله إنه ليس هناك عقبات تواجه صادرات #النفط. وتولى المجلس العسكري السلطة في #السودان عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير هذا الشهر.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان يوم الجمعة إن صادرات بلاده النفطية تعطلت بسبب إضرابات واحتجاجات في ميناء بورسودان.

وينقل خط أنابيب النفط من جنوب السودان إلى ناقلات للميناء المطل على البحر الأحمر. ويقول جنوب السودان إن إنتاجه الحالي من النفط يبلغ 135 ألف برميل يوميا.