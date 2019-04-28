مسؤول كويتي: أسعار النفط عادلة عند 74 دولارا

قال وكيل وزارة النفط الكويتية بالوكالة اليوم الأحد إن سوق النفط "في حالة توازن" وإن الأسعار الحالية عادلة.



وأبلغ الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح الصحفيين أن أسعار الخام الحالية البالغة نحو 74 دولارا للبرميل عادلة وأن الكويت ملتزمة بحصتها المتفق عليها طبقا لاتفاق خفض الإنتاج.



وأضاف أن أسعار الخام تتلقى الدعم حاليا من التوترات الجيوسياسية في ليبيا وفنزويلا ونيجريا والعقوبات المفروضة على إيران وانخفاض في مخزونات المنتجات الأميركية.