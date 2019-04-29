برنت يتراجع لـ71 دولاراً بعد تصريحات ترمب بشأن الإنتاج

هبطت #أسعار_النفط اليوم الاثنين بعدما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنة طلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك بزيادة الإنتاج.



وكانت العقود الآجلة لخام #برنت عند 71.72 دولار للبرميل، منخفضة 43 سنتا بما يعادل 0.6% عن أحدث إغلاق لها.



وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 62.92 دولار للبرميل، منخفضة 38 سنتا بما يعادل 0.6% مقارنة بالتسوية السابقة، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد خلق بلبلة في سوق النفط العالمية يوم الجمعة بعد أن قال إنه "اتصل هاتفيا" بمنظمة أوبك، ليطالبها باتخاذ إجراءات لخفض أسعار النفط.

من جهتها، نفت مصادر من المنظمة في حديث مع صحيفة Wall Street Journal حدوث مناقشات مع الرئيس الأميركي حول #أسواق_النفط.

وأضافت المصادر أن أي اتصال مزعوم مع " #أوبك" لم يتضمن مسؤولين سعوديين، ولم يتضمن الأمين العام للمنظمة.