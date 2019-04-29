صادرات العراق النفطية من موانئ الجنوب 3.33 مليون برميل

قال مسؤولان لرويترز، اليوم الاثنين، إن متوسط صادرات #العراق النفطية من الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج بلغت 3.33 مليون برميل يوميا منذ بداية أبريل.



وصدر العراق 3.254 مليون برميل يوميا من مرافئ #البصرة الجنوبية في مارس، إذ تسبب سوء الأحوال الجوية في تعطيل عمليات التحميل وواصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض الإمدادات.