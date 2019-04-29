قال مسؤولان لرويترز، اليوم الاثنين، إن متوسط صادرات #العراق النفطية من الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج بلغت 3.33 مليون برميل يوميا منذ بداية أبريل.
وصدر العراق 3.254 مليون برميل يوميا من مرافئ #البصرة الجنوبية في مارس، إذ تسبب سوء الأحوال الجوية في تعطيل عمليات التحميل وواصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض الإمدادات.
صادرات العراق النفطية من موانئ الجنوب 3.33 مليون برميل
قال مسؤولان لرويترز، اليوم الاثنين، إن متوسط صادرات #العراق النفطية من الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج بلغت 3.33 مليون برميل يوميا منذ بداية أبريل.