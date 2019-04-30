العراق تختار سيمنس لتحديث البنية التحتية للكهرباء

قال رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء إن سيمنس هي الشريك الرئيسي في اتفاق خارطة الطريق لتحديث شبكة الكهرباء في البلاد وإن أمامها فرصة جيدة للفوز بمعظم الطلبيات البالغة قيمتها 14 مليار دولار.

ووقعت مجموعة #سيمنس الهندسية الألمانية اليوم الثلاثاء اتفاق خارطة طريق مع وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب لتطوير البنية التحتية للكهرباء.



وكانت الحكومة العراقية قالت أمس الاثنين إنها ستتعاون مع سيمنس في صفقة محتملة لتطوير شبكة الكهرباء في البلاد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وتتنافس سيمنس وجنرال الكتريك الأميركية على صفقة محتملة بقيمة 15 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للكهرباء في العراق.