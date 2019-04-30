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أسعار النفط تقفز مجددا إلى 72 دولارا

المصدر: سنغافورة - رويترز
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عوضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء خسائر مبكرة بعد أن قالت #السعودية إن اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج من يناير قد يتقرر تمديده بعد يونيو ليغطي السنة بأكملها.

وكانت العقود الآجلة لخام #برنت عند 72.25 دولار للبرميل، مرتفعة 21 سنتا بما يعادل 0.3% عن أحدث إغلاق لها.

وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا أو 0.3% عن التسوية السابقة إلى 63.67 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار تعرضت لضغوط في وقت سابق من اليوم بعد أن نالت بيانات أنشطة المصانع الصينية من أسواق المال، بما في ذلك عقود النفط الخام، حيث أشارت إلى أن أكبر اقتصاد في آسيا مازال يعاني لاستعادة قوة الدفع.

كلمات دالّة

#برنت, #السعودية

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