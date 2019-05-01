مخزونات النفط الأميركية تعمق خسائر النفط

زادت أسعار النفط خسائرها بعد نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، والذي أشار إلى أن مخزونات النفط الخام قفزت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2017، ليهبط الخام الأميركي أكثر من دولار إلى 62.9 دولار للبرميل، وخام برنت إلى 71.4 دولار.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 9.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من أبريل لتصل إلى 470.6 مليون برميل متجاوزة بفارق كبير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزون النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 265 ألف برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 137 ألف برميل يوميا مع انخفاض معدلات التشغيل 0.9 نقطة مئوية.

وصعدت مخزونات البنزين بمقدار 917 ألف برميل في حين كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره مليون برميل.

وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبوطا قدره 1.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 193 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 335 ألف برميل يوميا.