مستوى قياسي جديد لإنتاج النفط الأميركي خلال أسبوع

أظهرت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج #النفط_الأميركي سجل مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً الأسبوع الماضي مع صعوده بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 12.3 مليون برميل يومياً.



وأظهرت البيانات أيضا أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 9.9 مليون برميل إلى 470.6 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2017.



وارتفعت #مخزونات_الخام في منطقة الساحل الشرقي الأميركي بمقدار 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أيضا أكبر زيادة أسبوعية وأعلى مستوى منذ سبتمبر 2017.