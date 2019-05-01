"أدنوك" تطلق جولة ثانية لاستكشاف النفط والغاز بـ5 رقع

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية " #أدنوك " اليوم الأربعاء إنها أطلقت جولة ثانية لمنح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في 5 رقع جديدة.



وتتعلق الجولة بالموارد التقليدية وغير التقليدية وسيدخل أصحاب العروض الناجحة في اتفاقيات تمنحهم حقوق التنقيب، حسبما ذكرت أدنوك في بيان.

يذكر أن ثلاثاً من الرقع الجديدة بحرية واثنتين بريتان.



كما أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في 25 مارس الماضي عن توقيع اتفاقيات حصل بموجبها ائتلاف يضم شركتي نفط هنديتين هما مؤسسة "بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة" ومؤسسة "النفط الهندية المحدودة" على حقوق استكشاف #النفط والغاز في المنطقة البرية رقم 1، وذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية.

ومع ترسية "المنطقة البرية رقم 1"، اختتمت الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي كانت أطلقتها #أبوظبي لأول مرة لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة، والتي شهدت تقديم عروض تنافسية للغاية على المناطق الجغرافية التي تم طرحها في أبريل 2018.

وكانت أدنوك قد وقعت عدداً من الاتفاقيات ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، تم بموجبها ترسية "المنطقة البحرية رقم 1" والمنطقة البحرية رقم 2"، على حلف تقوده شركة " #إيني " الإيطالية للطاقة، ويضم شركة " بي تي تي" العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، وتمت ترسية حقوق استكشاف "المنطقة البرية رقم 3" على شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" ، فيما حصلت شركة "إنبكس" اليابانية على حقوق استكشاف النفط والغاز في "المنطقة البرية رقم 4".