برنت يتراجع إلى 72 دولاراً مع ارتفاع مخزون أميركا

تميل أسعار #النفط إلى الانخفاض في آسيا اليوم الخميس، بعد ارتفاع في #المخزونات_الأميركية للخام سمح بالتخفيف من تأثير تشديد العقوبات الأميركية على إيران والأزمة في فنزويلا.

وتراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يونيو 19 سنتاً، ليبلغ سعره 63,41 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل #برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم يوليو، فقد انخفض 27 سنتاً إلى 71,91 دولار، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأفادت أرقام نشرتها الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة الأربعاء أن #مخزونات_النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعاً بمقدار 9,9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما وصل الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 12,3 مليون برميل يوميا.

وتفسر زيادة مخزونات الطاقة الأميركية دائماً بتراجع الطلب في أول اقتصاد في العالم، مما يؤثر سلباً على الأسعار.

لكن الخبراء يرون أن المستثمرين لا ينسون أن العرض يتأثر بتشيد العقوبات الأميركية على إيران والوضع السياسي في فنزويلا.

وقال مصرف "أيه إن زيد بنك" إن "وضع العرض يبقى مصدر قلق للأسواق". وأضاف أن "الأوضاع المتوترة ما زالت قائمة في فنزويلا حيث تنتشر قوات مسلحة عند نقطة التصدير الرئيسية لنفط البلاد".

من جهته، رأى بنجامين لو المحلل في مجموعة "فيليب فيتشرز" في سنغافورة أن "اجتماع أوبك المقبل (في 19 يونيو) سيكون حاسما لمسار أسعار النفط لأن أعضاء الكارتل يفكرون في زيادة محتملة في الإنتاج في النصف الثاني من 2019".

وكانت أسعار النفط في لندن ونيويورك أغلقت الأربعاء باتجاهين متناقضين بعد القفزة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية.

وبلغ سعر برميل برنت عند الإقفال في لندن 72,18 دولار بزيادة قدرها 12 سنتا عن سعر الإغلاق الثلاثاء.

أما في نيويورك، فقد أغلق سعر برميل النفط الخفيف على 63,60 دولار بتراجع قدره 31 سنتا.