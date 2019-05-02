مسؤول: تركيا لا تستطيع تنويع واردات النفط بسهولة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس إن بلاده لا تستطيع تنويع وارداتها النفطية بسهولة، وذلك بعد انتهاء الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة من قبل على مشتريات الخام من #إيران.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي إن #مصافي_التكرير_التركية لا يناسبها نفط الدول الأخرى، مضيفا أن على واشنطن أن تعيد النظر في قراراتها في هذا الصدد.

وتعتبر إيران من أكبر موردي النفط لتركيا، التي تكاد تعتمد اعتمادا كاملا على الواردات لتلبية حاجاتها من الطاقة.

وكانت الولايات المتحدة طالبت في 22 إبريل من مشتري النفط الإيراني وقف وارداتهم منه من أول مايو أو مواجهة عقوبات، منهية إعفاءات استمرت لستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين من إيران، ومعظمهم في آسيا، بمواصلة استيراد كميات محدودة.