نوفاك: روسيا ستبقي إنتاج نفط مايو منسجما مع الاتفاقات

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن روسيا ستبقي إنتاجها النفطي في مايو منسجما مع الاتفاق العالمي.

وأضاف في بيان أن روسيا خفضت إنتاج النفط 213 ألف برميل يوميا في المتوسط في إبريل عن مستويات أكتوبر 2018، لكن باستبعاد مشاريع اتفاقات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية.

وبحساب تلك المشاريع يصبح مقدار الخفض 197 ألف برميل يوميا.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الخميس أن إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان من 11.3 مليون برميل يوميا في مارس، لكنه ظل فوق المستويات المستهدفة في اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين كبار المنتجين.



وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 45.975 مليون طن مقارنة مع 47.783 مليون في مارس، الأطول بمقدار يوم.



وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يوميا إلى نحو 11.18 مليون برميل يوميا من حوالي 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2018، خط الأساس للاتفاق الحالي.

وكشفت البيانات أن إنتاج روسنفت، أكبر شركة روسية منتجة للنفط، انخفض 0.4% على أساس شهري في أبريل. وتراجع إنتاج لوك أويل 0.7% بينما قفز إنتاج جازبروم نفط 3.2%.

وبلغت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط الأنابيب 4.494 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان ارتفاعا من 4.432 مليون برميل يوميا في مارس. وقد تتأثر هذه الصادرات في مايو أيار وما بعد ذلك بسبب خلاف بشأن تلوث نفطي أثر على إمدادات خط الأنابيب دروجبا المتجهة إلى أوروبا.