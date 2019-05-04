عدد حفارات النفط الأميركية يرتفع لأول مرة بـ 3 أسابيع

أضافت شركات #الطاقة_الأميركية حفارات نفطية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، لكن إجمالي عدد الحفارات هبط لخامس شهر على التوالي بفعل تخفيضات في الإنفاق.

وقالت شركة #بيكر_هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن #شركات_الحفر أضافت حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو أيار، ليصل العدد الإجمالي إلى 807 حفارات.

وعدد حفارات النفط النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، منخفض عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 834 حفاراً قيد التشغيل.

وتراجع عدد #الحفارات على مدار الأشهر الخمسة الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة انخفض لثاني شهر على التوالي في فبراير شباط إلى 11.7 مليون برميل يوميا.

ووفقاً لتقرير بيكر هيوز، بلغ متوسط عدد حفارات النفط والغاز النشطة في #الولايات_المتحدة منذ بداية العام 1034 متجها نحو تسجيل أعلى مستوى سنوي منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفاراً. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

لكن تقديرات من محللين في شركة سيمونز آند كو للأبحاث ومعلومات الاستثمار ومن متخصصين في بنك الاستثمار الأميركي بيبر جافري، أشارت إلى أن متوسط عدد حفارات النفط والغاز سيهبط من 1032 حفارا في 2018 إلى 1019 في 2019 قبل أن يرتفع إلى 1097 في 2020.