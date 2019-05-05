الجزائر..صادرات النفط والغاز تتراجع والعجز التجاري يتسع

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن إيرادات الجزائر من الطاقة هبطت في الربع الأول من العام بنسبة 1.68% على أساس سنوي.

وأدى ذلك إلى زيادة العجز التجاري في البلد العضو في منظمة #أوبك بـ11% إلى 1.37 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات من الجمارك.

ووفقاً للبيانات هبطت صادرات #الجزائر للنفط والغاز، التي تشكل 93.59% من إجمالي صادرات البلاد، إلى 9.153 مليار دولار، من 9.310 مليار دولار.

وانخفض إجمالي قيمة الصادرات إلى 9.78 مليار دولار، من 10.02 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي. وتراجعت الواردات 0.83% إلى 11.15 مليار دولار.

وفرضت الجزائر قيوداً على استيراد بعض السلع، بما فيها سلع غذائية، في محاولة لخفض الإنفاق بعد هبوط أسعار #النفط العالمية منذ منتصف 2014.