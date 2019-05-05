إيران تحشد مواردها لبيع النفط في "السوق الرمادية"

نقلت وسائل إعلام إيرانية حكومية عن أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط، قوله اليوم الأحد، إن إيران حشدت جميع مواردها لبيع النفط في "السوق الرمادية"، متجاوزة عقوبات أميركية تراها طهران غير شرعية.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من #الاتفاق_النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع قوى عالمية، وطلبت من مشتري النفط الإيراني وقف مشترياتهم من الأول من مايو، وإلا سيواجهون عقوبات.

وتقول إيران إنها ستواصل تصدير النفط في تحد للعقوبات الأميركية، وهي جزء من حملة تشنها واشنطن لوقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وكبح نفوذها الإقليمي.

ونقلت وكالة "الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء" عن زماني نيا قوله: "حشدنا جميع موارد الدولة، ونبيع النفط في (السوق الرمادية)".

ولم يذكر زماني نيا مزيداً من التفاصيل بشأن "السوق الرمادية"، لكن أنباء ترددت على نطاق واسع أفادت بأن إيران باعت النفط بخصومات كبيرة، وغالباً من خلال شركات خاصة في فترة العقوبات السابقة أوائل هذا العقد.

وتابع زماني نيا: "بالتأكيد لن نبيع 2.5 مليون برميل يومياً كما تنص الاتفاقية النووية"، لكنه لم يذكر أرقاماً للمبيعات الحالية.

وقال: "علينا أن نتخذ قرارات مهمة حول الإدارة المالية والاقتصادية، والحكومة تعمل على ذلك".

وأضاف: "هذا ليس تهريباً.. هذا في مواجهة عقوبات لا نراها عادلة أو مشروعة".