النفط يهبط بعد تهديد ترمب للصينيين بمضاعفة الرسوم

هبطت #أسعار_النفط اليوم الاثنين بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه سيرفع #الرسوم_الجمركية على سلع صينية هذا الأسبوع، مما ينذر بتعطيل المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 60.57 دولار للبرميل في الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، منخفضا 1.37 دولار أو 2.2% عن التسوية السابقة.



ونزل خام القياس العالمي برنت عن 70 دولاراً للبرميل وجرى تداوله في العقود الآجلة عند 69.34 دولار للبرميل، بانخفاض 1.51 دولار أو 2.1% في سعر آخر إغلاق.



وكتب ترمب على تويتر أمس الأحد أنه سيرفع الرسوم الجمركية كثيراً على سلع صينية هذا الأسبوع، مما دفع الأسواق المالية للهبوط بما في عقود النفط الآجلة.



وقال جاسبر لولر مدير الأبحاث في لندن كابيتال جروب للسمسرة في العقود الآجلة "الموقف المتشدد المفاجئ الذي تبناه ترمب تجاه الرسوم الجمركية على الصين أقلق المستثمرين الذين يسارعون إلى خفض مستويات تعرضهم للمخاطر في الأسواق".



وتابع "احتمال تعثر المحادثات التجارية المستمرة منذ شهور بسبب ترمب أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في المستقبل".