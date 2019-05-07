هبوط تكلفة دعم الوقود بمصر 28% في 9 أشهر

قال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز اليوم الثلاثاء، إن تكلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه، ما يعادل 3.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وبذلك تكون تكلفة #دعم_المواد_البترولية قد تراجعت نحو 28.45% مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو.