وزير الطاقة الأميركي: لا تتعاملوا مع إيران

قال وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري إن الرسالة إلى حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم هي لا تتعاملوا مع إيران، موضحاً بحسب "رويترز" أن السعودية تزيد الإنتاج لتلبية الحاجات ذات الصلة بعقوبات إيران التي تستهدف الوصول بصادراتها النفطية إلى الصفر.

وأبلغ وزير الطاقة الأميركي ريك بيري قناة "سي.ان.بي.ٍسي" اليوم الثلاثاء أن السعودية تزيد إنتاجها النفطي لتلبية الحاجات الناتجة عن العقوبات المفروضة على إيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو قال الشهر الماضي، إن بلاده ستعمل من أجل الوصول بصادرات #إيران النفطية إلى صفر.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل العقوبات لمنع إيران من تصدير نفطها، خاصة أن نظام إيران يستخدم أموال النفط في دعم الإرهاب.

وأكد بومبيو "هدفنا حرمان نظام إيران الخارج عن القانون من عائدات النفط".