النفط يرتفع وسط تنامي واردات الصين وعقوبات أميركا

ارتفعت #أسعار_النفط اليوم الأربعاء وسط شح الأسواق بفعل #العقوبات_الأميركية على مصدري الخام إيران وفنزويلا، فضلا عن تخفيضات المعروض من جانب المنتجين في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي لشهر إبريل.

وكانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 61.96 دولار للبرميل، مرتفعة 56 سنتا بما يعادل 0.9% فوق أحدث تسوية لها.

وسجلت عقود خام برنت 70.31 دولار للبرميل، بزيادة 43 سنتا أو 0.6% عن الإغلاق السابق.

وفي ظل العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، يقول المحللون إن #أسواق_النفط_العالمية مازالت شحيحة.

وقال أولي هانسن مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو الدنمركي "النظرة المستقبلية الأساسية المتسمة بشح المعروض والداعمة للسعر لم تتغير".

وزادت واردات الصين من النفط الخام في إبريل إلى مستوى قياسي للشهر عند 10.64 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من الإدارة الصينية العامة للجمارك صدرت اليوم. وتلك زيادة 11% عن نفس الشهر من العام الماضي. والصين أكبر مستورد للنفط في العالم.