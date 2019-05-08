مخزون النفط الأميركي يرتفع 2.8 مليون برميل في أسبوع

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات #النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو إلى 469.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 618 ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام زادت 75 ألف برميل يوميا.

وتراجعت #مخزونات_البنزين 2.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن تنخفض 434 ألف برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 834 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بنزولها 1.1 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.