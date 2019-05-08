وزير: العراق يترقب اتفاقاً وشيكاً مع إكسون وبتروتشاينا

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن توقع وزارته اتفاقا أوليا مع إكسون موبيل وبتروتشاينا "قريباً جداً"، لكنه لم يذكر موعداً محدداً.

وقال الغضبان خلال مناسبة لوزارة النفط "استطعنا أخذ خطوة صوب حل بعض المسائل العالقة في الصفقة".

وفور انتهاء المحادثات، سيخضع الاتفاق الأولي للدراسة من قبل لجنة طاقة وزارية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه.

وفي سياق متصل، وقع العراق اتفاقا نهائيا قيمته 1.07 مليار دولار مع الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية من أجل بناء وتشغيل مرافق لمعالجة الغاز الطبيعي المستخرج مع النفط الخام في حقل الحلفاية العملاق.

وقالت وزارة النفط إن الشركة الشقيقة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي ان بي سي) ستعالج حوالي 300 مليون قدم مكعبة معيارية يوميا من الغاز من الحقل.