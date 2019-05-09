النفط يهبط في ظل مخاوف بشأن نزاع تجاري

هبطت #أسعار_النفط اليوم الخميس في ظل مخاوف بشأن تصاعد معركة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى الرغم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل مفاجئ.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.91 دولار للبرميل منخفضة 46 سنتا أو 0.7% مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وتراجعت عقود برنت في وقت سابق ما يزيد عن 1%.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.76 دولار للبرميل متراجعة 36 سنتا أو 0.6% بعد أن انخفضت أيضا ما يزيد عن 1% في وقت سابق.

وتضغط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على أسعار النفط منذ بداية الأسبوع الجاري في الوقت الذي يتسبب فيه تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء إن الصين "خرقت الاتفاق" في المحادثات التجارية وإنها ستواجه رسوما قاسية إذا لم يتم التواصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن تدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز النفاذ غداً الجمعة، خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن التي تمتد ليومين اعتبارا من اليوم الخميس.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من مؤشرات على شح الإمدادات العالمية على خلفية تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا.

وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد عن 30% لكل منهما منذ بداية العام الحالي.

ويكبح انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الأميركية أيضا تراجعات أسعار الخام. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الأميركية انخفضت بمقدار أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو.