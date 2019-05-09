قبرص تستنجد بالأوروبيين ضد "غزو" سفن التنقيب التركية

المصدر: نيقوسيا (قبرص) - أ ب

قالت قبرص إنها ستحشد الدعم من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، لمواجهة مسعى تركيا للتنقيب عن الغاز في المياه التي تتمتع فيها الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أمس الأربعاء، إنه سيوضح تصرفات تركيا لقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين في قمة برومانيا.

وأشار وزير الدفاع سافاس أنغيليدس إلى أن "قبرص لن يتم جرها إلى وضع يمكن أن يزيد التوترات الإقليمية، لأن تركيا تريد تعزيز عدم الاستقرار".

وأضاف أن هدف بلاده هو جعل الاتحاد الأوروبي يعترف بالحاجة إلى عمل جماعي ضد "غزو" سفن التنقيب التركية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو صرح، يوم الثلاثاء، أن البلاد تعمل وفقًا للقانون الدولي لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك الانفصاليين في احتياطيات الهيدروكربون شرق المتوسط.