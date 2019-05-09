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مصدر: إنتاج السعودية سيبقى دون مستوى اتفاق "أوبك+"

المصدر: العربية.نت
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قال مصدر خليجي، لرويترز، إن إنتاج #السعودية ومنظمة #أوبك سيظل أقل من مستوى التخفيضات المستهدف في الاتفاق العالمي لخفض إمدادات النفط.

وأضاف المصدر أن طلبات الاستيراد التي تلقتها المملكة لشهر يونيو، والتي من بينها طلبات من الدول التي حصلت في السابق إعفاءات من #العقوبات_الأميركية_على_إيران ، تنبئ بأن الإنتاج السعودي سيظل دون المستوى الذي تلتزم به المملكة في اتفاق " #أوبك+".

بينما ستبقى الصادرات أيضا دون 7 ملايين برميل يوميا.

وتوقع المصدر أيضا أن يكون مستوى إنتاج النفط الحالي لأوبك وحلفائها، كافياً لإعادة التوازن إلى أسواق النفط بنهاية العام.

كلمات دالّة

#أوبك, #العقوبات الاميركية على إيران, #العقوبات الأميركية على إيران, #السعودية

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