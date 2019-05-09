معلومات الطاقة: تراجع مفاجئ لمخزونات النفط بـ4 ملايين برميل

قالت إدارة #معلومات_الطاقة_الأميركية إن مخزونات النفط الخام هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، رغم انخفاض إنتاج المصافي مع تراجع الواردات.

وانخفضت #مخزونات_الخام بـ4 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة بـ1.2 مليون برميل.



كما هبطت #مخزونات_البنزين بحوالي 600 ألف برميل، مقابل توقعات بهبوط بـ430 ألف برميل.



وخفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على #النفط في العام الحالي بمقدار 20 ألف برميل يوميل.

وتوقعت الوكالة نمو الطلب بواقع 1.38 مليون برميل يوميا في 2019.

ولكنها رفعت من توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام المقبل بواقع 80 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.53 مليون برميل يوميا.