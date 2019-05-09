"فوجي أويل" اليابانية تبحث عن بديل "فوري" لنفط إيران

قال رئيس "فوجي أويل" اليابانية اليوم الخميس، إن الشركة تتوقع تدبير إمدادات نفط بديلة عبر عقود محددة الأجل وعبر دخول السوق الفورية، بعد أن أنهت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات على إيران.

وأكد أتسو شيبوتا رئيس الشركة أنه لا يرى أي مشكلات في تأمين إمدادات نفط من مصادر أخرى، بخلاف إيران، لكنه يتوقع احتمال ارتفاع التكاليف بمقدار 100 مليون ين (911 ألف دولار) شهرياً على الشركة.

وأضاف: "نحن في مركز يسمح لنا بشراء الخام من السوق الحرة، لذا لا نتوقع اضطراب الإمدادات حتى بدون الخام الإيراني"، لكنه امتنع عن الإفصاح عن طبيعة الإمدادات التي سيتم الاستفادة منها.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحافي بشأن نتائج أعمال الشركة في طوكيو.

وقال تاكاهيكو ياماموتو المدير في "فوجي أويل" لـ"رويترز" بعد المؤتمر الصحافي، إن شركة التكرير دبرت بالفعل معظم إمداداتها لشهر يونيو، في الأساس عبر الشراء من السوق الفورية.

وقالت فوجي أويل إن النفط الإيراني مثل نحو 20% من إمدادات الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس، انخفاضاً من نحو 30% في السنة السابقة.

واشترت فوجي أويل 1.5 مليون برميل من خام عمان وخام بانوكو العربي المتوسط من البحرين وخام زاكوم العلوي من أبوظبي للتحميل في يونيو، في مناقصات فورية عُقدت الشهر الماضي وفقاً لبيانات رويترز.