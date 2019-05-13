الكويت ترفع سعر بيع النفط لآسيا في يونيو

أظهرت وثيقة أسعار للنفط اليوم الاثنين أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لدرجتي خام تبيعهما إلى آسيا في شحنات يونيو مقارنة مع مايو.

وحددت الكويت سعر خام مزيج التصدير عند 1.15 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان/دبي بزيادة قدرها 45 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.

كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي إلى 2.60 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان/دبي بزيادة 80 سنتا.

وترتفع الزيادة السعرية لخام مزيج التصدير البالغة خمسة سنتات عن الزيادة الخاصة بالخام العربي المتوسط السعودي للشهر ذاته.