استهداف الناقلات يقفز بأسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين بفعل تزايد المخاوف من #تعطل_الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط المهمة لإنتاج الخام، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين والتجار بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71 دولارا للبرميل، مرتفعة 38 سنتا أو 0.5% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.73 دولار للبرميل مرتفعة سبعة سنتات أو 0.1% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وقالت السعودية اليوم إن ناقلتي نفط سعوديتين كانتا من بين سفن استهدفتها "أعمال تخريبية" قبالة ساحل الإمارات، ونددت بتلك الهجمات بوصفها محاولة لتقويض #أمن_إمدادات_النفط العالمية.

وتعتبر السعودية والإمارات في المركز الأول والثالث بين أكبر المنتجين على الترتيب في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وفقا لأحدث مسح لرويترز.

وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى إنترفاكس إنرجي في لندن "تصاعد #التوترات_الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بجانب الانخفاض الحاد في #إمدادات_النفط من فنزويلا وإيران، سيظلان يدفعان الأسعار للصعود".

وتتلقى الأسواق الدعم من سعي واشنطن لخفض #صادرات_النفط_الإيرانية إلى الصفر وتقليص صادرات فنزويلا، حيث تتسبب مشكلات في البنية التحتية أيضا في تراجع الإنتاج.

ويقول كومار إن #النزاع_التجاري بين واشنطن والصين والذي تصاعد الأسبوع الماضي سيظل يكبح الأسعار.

وتمثل الولايات المتحدة والصين معا 34% من الاستهلاك العالمي للنفط في الربع الأول من 2019، وفقا لما تظهره بيانات من وكالة الطاقة الدولية.