بروج الإماراتية: إقامة مصفاة نفط في الفجيرة مطلع 2020

قالت شركة بروج البترولية الإماراتية إنها تعتزم إقامة مصفاة نفط في الفجيرة لإنتاج وقود السفن بمعايير المنظمة البحرية الدولية 2020.

وأشارت بروج البترولية إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المصفاة الجديدة البالغة طاقتها 250 ألف برميل في الربع الأول من 2020.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تأكيد وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ويجري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.