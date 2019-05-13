عملاق النفط الياباني يعوض خام إيران بإمدادات من السعودية

قال رئيس جيه.اكس.تي.جي هولدنجز "JXTG HOLDINGS" عملاق النفط والمعادن في اليابان إنها دبرت إمدادات نفط من دول أخرى مثل السعودية لتحل محل شحنات النفط الإيراني التي تضاءلت بسبب #عقوبات_أميركية.

ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي لإعلان الأرباح عما إذا كان هناك أي تأثير للتطبيق الأكثر صرامة للعقوبات الأميركية على النفط الإيراني، قال رئيس جيه.اكس.تي.جي هولدنجز تسوتومو سوجيموري "لا نستورد نفطا إيرانيا اعتبارا من مايو/أيار لكن ليس هناك تأثير كبير".

وتابع "دبرنا بالفعل إمدادات تحل محل #النفط_الإيراني من دول مثل #السعودية".

ولفت إلى أن شركات تكرير يابانية ستعمل مع الحكومة لإيجاد طريقة لاستيراد النفط من إيران مجددا، إذ إن تنويع المصادر أمر مهم بالنسبة لبلد شحيح الموارد لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن الكيفية التي سيتم بها هذا الأمر.

وقال إن النفط الإيراني كان يشكل حوالي 4 إلى 5% من إجمالي إمدادات النفط لليابان قبل بدء العقوبات الأميركية.

وتحصل مصاف يابانية على المزيد من النفط من موردين آخرين بالشرق الأوسط بعد أن أنهت الولايات المتحدة جميع الإعفاءات من العقوبات على إيران بدءا من الشهر الجاري.