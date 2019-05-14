أرامكو: إمدادات النفط لعملاء السعودية لن تتأثر بالهجوم

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أن إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي، تم كإجراء احترازي، مؤكدة استمرار إمدادات عملاء السعودية من النفط الخام والغاز وعدم تأثرها نتيجة الحادث الإرهابي.

كما أشار عملاق النفط السعودي إلى عدم وقوع إصابات إثر الهجمات الإرهابية على محطتين لضخ النفط وسط السعودية.

وأوضحت أرامكو في بيان أنها "استجابت لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب، إثر هجومٍ تخريبي بواسطة طائرات بدون طيار على محطتي الضخ رقم 8 و9. وبشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب حيث تمت السيطرة على الحادث بعد أن خلّف أضرارًا محدودة في محطة الضخ رقم 8".

وقال مسؤول تنفيذي كبير في #أرامكو إن السعودية تعتزم زيادة إمداداتها من النفط لأوروبا إلى 10 ملايين برميل شهرياً، من مستوى يزيد عن 3 ملايين برميل شهرياً في الوقت الحالي.

وكانت أسعار النفط ارتفعت بشكل محدود، اليوم الثلاثاء، بعد تعرض السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لهجوم بطائرات بدون طيار استهدف محطتين لضخ النفط.

موضوع يهمك اعتبر الخبير النفطي أنس الحجي في مقابلة مع "العربية"، أن ما حدث اليوم من استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين... خبير: الهجوم يهدف لزعزعة مكانة السعودية كمصدر آمن للنفط طاقة

وبلغت عقود خام برنت الآجلة 70.79 دولار للبرميل، بزيادة 56 سنتًا أو 0.80%، أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فبلغت 61.35 دولار، بزيادة 31 سنتاً أو 0.51%.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية، أعلن في وقت سابق وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو الثلاثاء.

وأوضح قائلاً: "ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".

كما أكد أن الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها في الموقعين، مضيفاً أنه "سيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات".