أوبك: الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر من المتوقع

قالت منظمة #أوبك اليوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على نفطها سيرتفع عما كان متوقعا هذا العام، مع تباطؤ نمو المعروض من المنافسين ومن بينهم منتجو #النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن المعروض سيشح في السوق إذا امتنعت عن زيادة الإنتاج.

لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول قالت في تقريرها الشهري، إن إنتاجها انخفض قليلا في أبريل/نيسان، حيث زادت #العقوبات_الأميركية_على_إيران من تأثير اتفاق كبح الإمدادات الذي تقوده أوبك.

وخفضت أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين إنتاجهم بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني، ولمدة ستة أشهر.

ويجتمع المنتجون في 25-26 يونيو/حزيران ليقرروا ما إذا كانوا سيمددون العمل باتفاق خفض الإنتاج.