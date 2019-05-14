خبير: الهجوم يهدف لزعزعة مكانة السعودية كمصدر آمن للنفط

اعتبر الخبير النفطي أنس الحجي في مقابلة مع "العربية"، أن ما حدث اليوم من استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو، هو محاولة لضرب الهدف الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية بكونها مصدرا آمنا للنفط.

أما البعد الآخر لهذه العملية، فهو تدويل الصراع بالمنطقة، حيث إن الدول الأوروبية تعتبر أمن الطاقة جزءا من الأمن القومي.

لذا برأيه، هذا الهجوم له أبعاد كثيرة وخطيرة وينطوي على رسالة للعالم بالعودة إلى فترة السبعينيات، مفادها بأن منطقة الشرق الأوسط "غير آمنة" نفطيا.

ويفسر الحجي القيام بهذه العملية الإرهابية من قبل أذرع للنظام الإيراني وليس #إيران بحد ذاتها، انطلاقا من إدراك الإيرانيين أهمية عدم خسارة أصدقائهم في آسيا وأوروبا.

من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل #النفط_السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى #ميناء_ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون" بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة.

وأضاف أن #أرامكو السعودية قامت بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وأوضح الفالح أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخراً، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

وأكد الفالح استمرار الإنتاج والصادرات #السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.