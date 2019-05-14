لهذه الأسباب تفاعلت أسعار النفط بهدوء مع توترات المنطقة

ارتفعت أسعار #النفط اليوم الثلاثاء، بعد تعرض محطتين سعوديتين لضخ النفط لهجوم بطائرات بدون طيار، حيث بلغت عقود خام برنت الآجلة 70.79 دولار للبرميل، بزيادة 56 سنتًا أو 0.80%، أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فبلغت 61.35 دولار، بزيادة 31 سنتاً أو 0.51%.

وقال الكاتب الاقتصادي المختص في الصناعة النفطية، عبد العزيز المقبل، إن السعودية وأسواق النفط، مستعدة لأي خطط طوارئ، ولذلك نرى المستوى العالي من التجاوب، وحدثت خطة ضمنت إمدادات النفط للأسواق العالمية بدون ارتباك.

وأشار المقبل في مقابلة مع "العربية" إلى امتلاء كبير في المعروض من الخام بأسواق النفط، مرجحا ألا تكون التذبذبات في الأسعار سريعة حتى مع هذه التطورات الجيوسياسية المتسارعة.

وقال إن حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق #هرمز في المياه الإقليمية المتوترة حالياً ولذلك نجد أنه من المهم التعامل مع التهديدات لممر الملاحة البحرية بجدية.

وكانت أسعار النفط قد افتتحت على تباين بعد أن أبدت #الولايات_المتحدة و #الصين ملاحظات تصالحية في المحادثات التجارية، بما يشير إلى أنه ربما يجري تجنب انهيارها. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت 70.40 دولار للبرميل صباح اليوم، مرتفعة 38 سنتاً أو 0.24%. وأغلق "برنت" في الجلسة السابقة منخفضاً 0.6%. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.92 دولار للبرميل، منخفضة 12 سنتاً أو 0.2%. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضاً 1% أمس الاثنين.

من جهته، قال خبير النفط محمد الشطي في مقابلة مع "العربية"، إن أسعار النفط لم تعكس تصاعد المخاطر الجيوسياسية، لأنه لم يحصل انقطاع فعلي للإمدادات وبسبب التطمينات المهمة من السعودية بأن الإمدادات مستمرة وفي زيادة لأسواق أوروبا، ولذلك كانت الاستجابة بسيطة لحادث اليوم بارتفاع نسبته حوالي 1.5%.

وأضاف الشطي أن "التطور الجيوسياسي والتهديد جرى التعامل معه بطريقة مهنية عالية والتعبير عن التواصل مع المجتمع الدولي، لكن في حالة اتسعت رقعة التوتر وانقطاع الإمدادات لفترة طويلة ربما سيتفاعل السوق مع ذلك بشكل مختلف".