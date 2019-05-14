معلومات مفصلة عن محطتي النفط المستهدفتين بالسعودية

أعلنت السعودية وقوع استهداف محدود عبر طائرات درون من دون طيار، لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو، ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء الاستهداف لمحطتي الضخ رقم 8 و9، اللتين تقومان بوظيفة دعم انسياب الزيت والغاز عبر الخطوط الناقلة للغاز والنفط من المنطقة الشرقية عبر الدوادمي وعفيف قرب الرياض إلى ينبع على البحر الأحمر.

وفي العام 1982، جرى إنشاء خطي أنابيب رئيسين يربطان مرافق إنتاج الزيت في المنطقة الشرقية بينبع.

وينقل أحد الخطين سوائل الغاز الطبيعي من مرافق معالجة الغاز في منطقة شدقم، التي تبعد عن ينبع مسافة 1171 كيلومتراً.

أما خط الأنابيب الآخر، الممتد بطول 1200 كيلومتر، فينقل الزيت الخام من منطقة بقيق.

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ويتقاسم خطا الأنابيب، المعروفان بخطي الأنابيب شرق- غرب، حرم الطريق، وهما أكثر خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية تطوراً حيت يتم مراقبتها والتحكم فيها عن طريق الكمبيوتر.

وكان خط أنابيب الزيت الخام، البالغ قطره 122 سم، قادراً في البداية على نقل 1.85 مليون برميل في اليوم من البترول الخام إلى ينبع لتكريره وتصديره.

وقامت #أرامكو_السعودية فيما بعد بزيادة هذه الطاقة لتصل إلى 3.2 مليون برميل في اليوم عن طريق تمديد أنبوب مواز قطره 142 سم (56 بوصة) متصل بمحطات الضخ القائمة.

وأدى توسيع محطة الضخ أواخر عام 1992 إلى زيادة طاقة خط الأنابيب إلى 4.5 مليون برميل في اليوم.

وتضم فرضة الزيت الخام في ينبع 11 صهريج تخزين من ذوات السقف العائم – يتسع كل منها لمليون برميل – إضافة إلى خزان سعة 1.5 مليون برميل في اليوم، وهو أكبر خزان في المملكة من حيث القطر والذي أضيف ضمن زيادة الطاقة الإنتاجية في عام 1992.

ويبلغ إجمالي #الطاقة_التخزينية لساحة خزانات الزيت الخام 12.5 مليون برميل في اليوم. وهناك خزانان بسطح مخروطي تبلغ الطاقة التخزينية لكل منهما 250 ألف برميل من وقود السفن.

وترتبط هذه المنظومة مع أربعة خطوط تعبئة قطر كل منها 142 سم تربط خزانات التخزين بمراسي تعبئة الناقلات النفطية.

وتمثل التعبئة المتزامنة للناقلات داخل المراسي الإجراء التشغيلي المعتاد باستخدام نظام قادر على تسليم 130 ألف برميل من الزيت الخام في الساعة لكل مرسى.

ويخدم هذا المرفق، الذي دخل الخدمة منذ عام 1981 فرضة تعبئة الناقلات لخطوط الأنابيب المزدوجة التي تنقل الزيت الخام من المنطقة الشرقية إلى ينبع.

وتتألف الفرضة، التي تم تجريفها إلى عمق يبلغ 32 مترًا، من جسر بحري يضم أربعة مراسٍ للتعبئة متصلة بالشاطئ بواسطة حامل منفصل وجسر.