أرامكو تستأنف ضخ النفط عبر الأنبوب الذي استهدف أمس

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن "أرامكو" السعودية استأنفت، اليوم الأربعاء، ضخ النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب بعد إغلاق مؤقت عقب هجوم إرهابي بطائرات درون استهدف أمس محطتي ضخ قرب الرياض.

وكانت السعودية أعلنت أمس وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ بتروليتين تابعتين لشركة #أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وأعلنت شركة "أرامكو" أن إيقاف ضخ #النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي، تم كإجراء احترازي، مؤكدة استمرار إمدادات عملاء #السعودية من النفط الخام والغاز وعدم تأثرها نتيجة الحادث.