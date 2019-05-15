شركات تكرير يابانية: لا نتوقع اضطراب الإمدادات بعد عقوبات إيران

أبلغ مسؤول تنفيذي اليوم الأربعاء أن إدميتسو كوسان، ثاني أكبر شركة تكرير يابانية، لا تتوقع أي اضطراب في إمدادات النفط نظرا لأنها تحصل على إمدادات بديلة للنفط الإيراني الخاضع لعقوبات من الشرق الأوسط ومناطق أخرى.



وقال المدير العام للإدارة المالية للشركة نورياكي ساكاي في مؤتمر صحفي "ليس لدينا أي مشكلة في تدبير إمدادات بديلة نظرا لأن #النفط_الإيراني يشكل أقل من 10% من إجمالي إمداداتنا".



وأضاف "لم نختر أي بلد بعينه لشراء إمدادات بديلة للنفط الإيراني لكن لدينا مجموعة واسعة من المصادر ونختار من أين ومتى نشتري خاما وفقا للأسعار والطلب الموسمي".

وأشار إلى أن #السعودية والإمارات والكويت ضمن قائمة أهم منتجي النفط الذين يملكون طاقة إنتاج إضافية.



وتلجأ #شركات_التكرير_اليابانية للحصول على المزيد من النفط من الشرق الأوسط بعدما ألغت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات على إيران اعتبارا من الشهر الجاري.