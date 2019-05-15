مصادر: لا حل سهلا لمعالجة النفط الروسي الملوث

قال مصدران مطلعان لرويترز إن محادثات بين شركات خطوط أنابيب روسية وأوروبية لم تتوصل إلى حلول واضحة لكيفية معالجة التلوث النفطي الضخم في خط الأنابيب دروجبا الممتد إلى أوروبا.



وأضاف المصدران، اللذان حضرا الاجتماع في براتيسلافا، أن المحادثات ستتواصل في موسكو لمعرفة كيفية التخلص من النفط الملوث في خط الأنابيب لاستئناف العمليات المعتادة.



وتابع المصدران أنه لم يتضح بعد متى يمكن أن يعود الضخ عبر خط أنابيب دروجبا إلى مستويات ما قبل الأزمة.