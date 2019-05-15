معهد البترول: مخزون النفط الأميركي يقفز 8.6 مليون برميل

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن #مخزونات_النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقفزت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مايو إلى 477.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 800 ألف برميل.



وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل.



وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام زادت 15 ألف برميل يوميا.



وارتفعت مخزونات البنزين 567 ألف برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن تنخفض 299 ألف برميل.



وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت بمقدار 2.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بنزولها مليون برميل.



وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 115 ألف برميل يوميا إلى 7.8 مليون برميل يوميا.