وكالة الطاقة: إنتاج أميركا يعوض تراجع إمدادات إيران

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن العالم سيحتاج إلى فائض ضئيل من نفط "أوبك"، هذا العام، إذ أن انتعاش الإنتاج الأميركي سيعوض انخفاض الصادرات من إيران وفنزويلا.

وقالت الوكالة، التي تقوم بتنسيق سياسات الطاقة للدول الصناعية، إن هناك "مجالاً أمام بقية المنتجين لزيادة الإمدادات" لتعويض الفجوة الناجمة عن انخفاض إنتاج إيران بسبب تشديد العقوبات الأميركية.

وقال التقرير الشهري للوكالة إن ارتفاع إنتاج المنتجين من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الأخص من الولايات المتحدة، في الربع الثاني سيمد السوق بإمدادات جيدة.