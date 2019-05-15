وكالة الطاقة: أسواق النفط هادئة رغم المناخ المتوتر

أكدت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الأربعاء قدرة #أسواق_النفط على المحافظة على الهدوء وبعدم تأثر العرض رغم #الاضطرابات_الجيوسياسية العديدة التي لا تزال تؤجج من خلال الهجمات في الخليج والسعودية.

وقالت الوكالة "في الوقت الذي نكتب فيه ليس هناك خلل في إمدادات النفط والأسعار تبقى على حالها تقريبا. الأسواق تبقى هادئة".

وأضافت" نشعر بالقلق حول العرض الذي يغذى بالتوترات الجيوسياسية في ليبيا وإيران وفنزويلا ومؤخرا الهجمات الغامضة على سفن في الخليج ومنشآت نفطية في السعودية"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتسببت هجمات بطائرات من دون طيار تبناها المتمردون الحوثيون اليمنيون بإغلاق خط أنابيب كبير في #السعودية يوم أمس الثلاثاء ما رفع حدة التوتر في الخليج بعد يومين على تعرض أربع سفن لأعمال "تخريب" قبالة سواحل الامارات.

واعتبرت السعودية أن الهجوم لا يهدد فقط السعودية بل أيضا "أمن إمدادات" النفط واقتصاد العالم.

وأضافت الوكالة "رغم الأجواء الجيوسياسية الصعبة ومشاكل العرض الأخرى لم تتغير الأسعار جراء هذه الشكوك منذ شهر وبقيت فوق 70 دولار لبرميل برنت".

وتابعت "تشعر الوكالة بالارتياح لمعالجة المشاكل الناجمة عن الشكوك حو العرض بشكل جيد ونأمل في أن تستمر الجهات الرئيسية في ضمان استقرار السوق. وتعتمد أيضا على حسن نية بعض الدول المنتجة كالسعودية لتأمين حاجات الأسواق والتعويض تدريجيا عن النفط الإيراني الذي لن يعود من الممكن تصديره بسبب #العقوبات_الأميركية التي تم تشديدها مؤخرا".

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على #النفط لعام 2019 بـ 90 ألف برميل يوميا والمحدد بـ1,3 مليون برميل يوميا. ويعود ذلك لربع أول أضعف مما كان متوقعا في دول مثل البرازيل والصين وكوريا الجنوبية واليابان ونيجيريا. وقالت الوكالة "الضعف ليس آني وليس "بداية حقبة جديدة" بالنسبة إلى الطلب".