"إكسون موبيل" تبدأ إجلاء مهندسيها من غرب البصرة

قررت شركة إكسون موبيل الأميركية بدء إجلاء المهندسين العاملين في حقل غرب القرنة النفطي في محافظة البصرة، ويأتي القرار بسبب تزايد التهديدات الأمنية، التي يمكن أن يتعرض لها الموظفون.

من جانب آخر نفت وزارة الخارجية العراقية تعليق الجانب الهولندي لعمل بعثته الدبلوماسية في العراق، كما أوردت الخبر وكالة الأنباء الهولندية بينما انتقدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي مطالبة #الولايات_المتحدة الأميركية موظفين لها يعملون في العراق بالمغادرة.

وقال عضو اللجنة "علي الغانمي" إن "دعوات وتحذيرات وزارة الخارجية الأميركية، لا داعي لها إطلاقا، وأن الوضع الأمني في العراق مستقر وجيد، وأن موقع السفارة الأميركية في بغداد مؤمن بشكل عال، وفيه أحدث أجهزة المراقبة والتشويش.