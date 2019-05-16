أميركا تلجأ إلى السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي

ارتفعت #المخزونات_الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي إثر سحب إدارة الطاقة الأميركية من #الاحتياطي_البترولي_الاستراتيجي .

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع #مخزونات_الخام بـ5.4 مليون برميل، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2017، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض بـ800 ألف برميل.

يأتي ذلك إثر إضافة 1.8 مليون برميل يوميا من الاحتياطي إلى المعروض.

وكانت إدارة الطاقة قد قالت في فبراير إنها ستقوم بعرض ما يصل إلى 6 ملايين برميل من الخام للتسليم في مايو من الاحتياطي الاستراتيجي، في عملية بيع بموجب قانون سابق لجمع أموال لتحديث منشآت التخزين.