العراق يبيع شحنات خام البصرة تحميل يونيو بعلاوات ثابتة

قال مصدران تجاريان، اليوم الخميس، إن العراق باع أربعة ملايين برميل من خام البصرة للتحميل في نهاية يونيو إلى يونيبك، الذراع التجارية لشركة الصين للبترول والكيماويات، بعلاوات مماثلة للشهر السابق.

وقال المصدران إن تلك الكميات تشمل مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في 28 و30 يونيو بيعت بعلاوة 77 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي لهذه الدرجة، ومليوني برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في 29 و30 يونيو بعلاوة 2.30 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي.

ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من هذه الصفقات التي تمت عبر عطاءات.

وتغلق شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الخميس، ثالث عطاء تطرحه في الشهر الجاري لبيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في 29 و30 يونيو.