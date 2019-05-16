إيني الإيطالية تجدد عقد توريد الغاز الجزائري لـ2027

قالت مجموعة النفط والغاز الإيطالية #إيني إنها عززت علاقاتها مع #سوناطراك الجزائرية عبر تجديد عقد توريد الغاز الجزائري لإيطاليا حتى عام 2027.

وذكرت إيني، التي تملك عدة أصول استكشاف وإنتاج في الجزائر، إن الاتفاق مع سوناطراك يتضمن أيضا خيارا لتمديد التاريخ النهائي للعقد عامين إضافيين.

وأضافت أن الاتفاق يغطي نحو 15 %من الغاز الذي تستورده إيطاليا.

وقال الرئيس التنفيذي لإيني كلاوديو ديسكالزي "يسعدني كثيرا تجديد عقد توريد الغاز ومستوى الشراكة الاستراتيجية مع سوناطراك".

وترتبط إيطاليا بعقود غاز مهمة مع #روسيا وليبيا والجزائر وهولندا، وتستورد نحو 90 بالمئة من احتياجاتها للغاز.

وتعتزم إيطاليا أيضا استيراد الغاز من أذربيجان حين ينتهي العمل في خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي.