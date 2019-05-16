تراجع صادرات غازبروم الروسية 7.3% على أساس سنوي

قالت شركة #غازبروم الروسية المنتجة للغاز اليوم الخميس إنها صدرت 72.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى دول خارج #ُالاتحاد_السوفيتي السابق في الفترة من أول يناير كانون الثاني إلى 15 مايو أيار، بانخفاض 7.3% عن الفترة ذاتها قبل عام.



وذكرت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة بلغ 202 مليار متر مكعب، بارتفاع 2.1% على أساس سنوي.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد قال في بداية مايو الجاري إن روسيا ستبقي إنتاجها النفطي في مايو منسجما مع الاتفاق العالمي.

وأضاف في بيان أن #روسيا خفضت إنتاج النفط 213 ألف برميل يوميا في المتوسط في إبريل عن مستويات أكتوبر 2018، لكن باستبعاد مشاريع اتفاقات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية.

وبحساب تلك المشاريع يصبح مقدار الخفض 197 ألف برميل يوميا.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الخميس أن إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان من 11.3 مليون برميل يوميا في مارس، لكنه ظل فوق المستويات المستهدفة في اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين كبار المنتجين.