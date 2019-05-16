تصاعد التوترات يقفز بأسعار النفط لفوق 73 دولارا للبرميل

قفزت #أسعار_النفط اليوم الخميس لثالث جلسة على التوالي بفعل مخاوف من تعطيل للإمدادات وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما طغى على تضخم في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت 2.06% إلى 73.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، متجهة نحو تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في حوالي ثلاثة أشهر.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.20% إلى 63.39 دولار للبرميل.

ويلقى النفط دعما من مخاطر صراع في #الشرق_الأوسط ، لكن قفزة في مخزونات الخام الأميركية أوصلتها إلى أعلى مستوى منذ 2017 تساعد في تقييد صعود الأسعار.

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن "أرامكو" السعودية استأنفت، الأربعاء، ضخ النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب بعد إغلاق مؤقت عقب هجوم إرهابي بطائرات درون استهدف الأول من أمس محطتي ضخ قرب الرياض.

وكانت السعودية أعلنت الأول من أمس وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ بتروليتين تابعتين لشركة #أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وأعلنت شركة "أرامكو" أن إيقاف ضخ #النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي، تم كإجراء احترازي، مؤكدة استمرار إمدادات عملاء #السعودية من النفط الخام والغاز وعدم تأثرها نتيجة الحادث.